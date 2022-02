Dour Festival 2022 : 23 nouveaux noms pour l’édition XXL de cet été

L’éclectisme de la programmation de Dour n’est plus à prouver mais ce genre d’annonce qui part dans tous les sens ne cessera jamais de nous faire plaisir.

La légende de la techno Laurent Garnier fera son retour pour, aussi étonnamment qu’il soit, son 3ème passage du côté de la machine à feu. Dans le même registre on peut noter la venue des Allemands Ben Klock et une première venue pour Palm Trax et ses rythmes plus groovy. On ne peut aussi que vous conseiller la jeune Taahliah venue de Glasgow mais qui se fait une place sur la scène Berlinoise.

Le rap prends une place importante sur la scène de Dour et c’est avec celui de Vald qu’on va pouvoir faire nos meilleurs pogos au son de son tout nouvel album "V" sorti ce mois de février. On aura aussi le Belge Hamza au programme, lui aussi figure sur la tracklist de "V". Le flow énervé de la Belgo-russe Chibi Ichigo viendra résonner à Dour ainsi que la plume précise d’Odezenne. Le collectif Lyonnais de drill, 667, sera représenté par la jeune Lala &ce.

Rone sera aussi de la partie tout comme les anglais de Sub Focus pour leur 5ème et 4ème passage à Dour. On aura aussi de la douceur anglaise du côté de Loyle Carner et de Kamaal Williams.

Bref un très beau programme qui n’en est qu’à ses débuts pour un été qui s’annonce festivalier !