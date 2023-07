Dour 2023 : la sélection de la rédac' de Jam pour réussir ton festival !

Sad Night Dynamite- 13/07 - 23 : 15 • 00 : 15 : Entre virée au pays des merveilles et trip psychédélique, le groupe anglais plonge dans une faille spatiotemporelle pour imaginer la pop de demain. Quelque part entre Gorillaz, The Avalanches et The Neptunes, le duo force le respect.

Tsar B – 13/07 - 19 : 15 • 20 : 15 : Violoniste de talent, elle a sorti son deuxième album au début de l’année, entre pop baroque et fulgurances électroniques.

ENNY - 14/07 - 20 : 00 • 20 : 45 : Protégée de Jorja Smith, c’est la meilleure rappeuse londonienne à l’heure actuelle.

Eloi – 14/07- 23 : 30 • 00 : 30 : Nouveau phénomène hyperpop, Eloi emmène avec elle toute la nouvelle génération. Elle présentera son nouvel album qui sortira en septembre.

Jeshi - 15/07 – 21 : 15 • 22 : 00 : A contre-courant de la scène hip-hop londonienne actuelle faite de grime et de drill, le natif d’East-London présente un rap moderne, dépeignant le quotidien d’une génération, d’un quartier, d’une famille et même plus particulièrement d’un jeune homme de 26 ans qui constate, comme beaucoup, que le monde ne tourne plus très rond.

Uzi Freyja - 15/07- 15 : 30 • 16 : 15 : Né de la rencontre entre Kelly Rose et Stuntman5 lors d’un open mic dans les rues de Nantes en 2019, le projet Uzi Freyja se distingue par son côté revendicateur et expérimental. Nichée quelque part entre hip-hop, rap et musique club, la musique du duo parisien est en constante ébullition, et stimule aussi bien le corps que l’esprit !

Lazuli - 15/07- 17 : 00 • 18 : 00 : Dans la même veine, on vous conseille vivement d’aller faire un tour du côté du Labo samedi après-midi pour (re) découvrir la musique endiablée de Lazuli, l’artiste qui fait rimer baile funk et dembow sur fond de reggaeton à la sauce R’n’B française. Une performance pleine de groove et une voix à couper le souffle, voilà ce que l’artiste franco-chilienne a à vous offrir !