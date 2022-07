Dour 2022 : quelle gestion des déchets après le festival ?

Le festival de Dour s’est achevé ce dimanche. Après avoir accueilli 223.000 festivaliers sur 5 jours, c’est l’heure du démontage, mais aussi du nettoyage.

Pour ramasser les divers gobelets, restes d’emballages, et autres détritus laissés par les festivaliers et les campeurs, l’organisation de l’évènement a pris en charge la gestion des déchets : un parc à conteneur, 11 endroits de tris différents, et plus de 200 bénévoles qui s’occupent du ramassage.

Pour les responsables, la tâche n’est pas aussi difficile qu’elle n’y parait : "On se rend compte que depuis 2019, le ramassage est plus facile le matin. On se rend compte qu'il y a moins de déchets, on sent que les festivaliers sont plus respectueux. Ils vont jeter leurs déchets jusqu’à tard dans la nuit dans les poubelles".

Cette année, festivaliers et organisateurs ont été plus sensibles aux questions environnementales. De quoi laisser présager un festival 2023 encore plus vert.