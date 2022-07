Dour 2022 : le bon échauffement du mercredi

Alors que les festivaliers continuent d'envahir le site, on passe se déhancher sur le mix de Beba Storm devant le stand Tarmac. Bob sur la tête, direction la Petite maison dans la prairie pour un rapide passage au concert de Echt ! Le groupe qui a accompagné les artistes de Niveau 4 à Couleur Café (avec Commander Spoon) nous envoie toute sa puissance, tandis qu'Ashley Morgan les rejoint sur scène pour enjailler le public.

Alors que les spotlights de la scène Balzaal commencent à titiller le ciel qui s'assombrit, Jazzy Bazz débarque en force sur la Boombox. Et le public qui semble attendre le rappeur parisien est clairement au rendez-vous : le chapiteau est rempli. "On a commencé le show doucement et intimement, maintenant je suis chaud qu'on mette un bordel", lance Jazzy Bazz après quelques morceaux. Il n'en faut pas plus pour faire monter d'un cran la température de la fosse ! Et c'est à ce moment là que Edge, rappeur avec qui Jazzy Bazz a sorti un projet commun, débarque sur scène pour interpréter "Zone 19". "Ça me fait trop plaisir de venir chez vous", lance le membre de L'Entourage à la foule. Nous aussi ça nous fait plaisir de te voir Jazzy ! Malgré quelques petits problèmes de sons et le son perturbant de la scène Balzaal d'à côté, l'énergie et la performance sont là : on en redemande !