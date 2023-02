Dounia et la Princesse d’Alep, une enfance exilée

Aucun ours, c’est le titre du nouveau film du réalisateur iranien Jafar Panahi. Un film dans lequel il joue son propre rôle, celui d’un réalisateur interdit de filmer (ce qui est la vérité vu que Jafar purge une peine de prison de 6 ans pour avoir trahi son pays). Et comme il ne peut exercer son métier chez lui, Jafar délocalise le tournage de son nouveau long métrage en Turquie. Et comme il ne peut pas quitter le territoire, Jafar dirige son équipe à distance via son ordinateur depuis un petit village perdu dans la campagne, pas loin de la frontière. Une frontière soi-disant peuplée d’ours qui effraient les paysans du coin. Dans ce village, Jafar photographie son quotidien, ses habitants et leurs habitudes. Mais une de ses photos va affoler le village, mais Jafar ne comprend pas pourquoi. Dans une atmosphère de plus en plus tendue, on lui demande d’effacer cette image…

Dans cette histoire, tout est à flux tendu : des traditions qui ne trouvent plus leurs sens, des politiques obscures, et de l’amour aussi. A cela s’ajoute beaucoup d’humour pour égayer une certaine noirceur, et aucun ours ! Enfin si, car les ours de cette histoire, c’est l’État iranien qui fait régner la terreur sans être physiquement présent.

Ce film dénonce le poids d’une tradition où les femmes ôtent leurs voiles par défi. Il dénonce l’autorité extrême de ses dirigeants. Et tout cela au nom des libertés : celle d’aimer, celle d’être une femme et de vivre comme on l’entend, et celle de filmer.

Aucun ours a reçu le Prix spécial du jury au Festival de Venise, en 2022.