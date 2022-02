Dounia a 27 ans et vit à Liège. Depuis toute petite, elle voue une véritable passion pour la musique. Après avoir débuté par le chant, la candidate a ensuite pris des cours de piano. D’habitude, elle a toujours joué de son instrument et chanté pour elle seule. Le confinement a été un véritable déclic pour elle et lui a donné envie de partager son travail musical en partageant des vidéos sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, Dounia souhaite tenter de participer à The Voice Belgique afin d’être confrontée au public pour la première fois. Lors des Blind Auditions, la jeune candidate a interprété "Do I Wanna Know" des Arctic Monkeys. Sa prestation a convaincu la coach Typh Barrow qui a intégré Dounia à son équipe.