"DOUMONS", le successeur de "Nova Mons" pour l’avenir du site Belgacom dans le centre de Mons

Ne dites plus "Nova Mons" mais "DOUMONS" pour évoquer l’avenir de l’ancien site Belgacom, à deux pas de la grand-place de Mons. Le premier dossier fait l’objet d’un recours au conseil d’État. En attendant la décision, les promoteurs, ION et Kumpen RED, veulent avancer et proposent donc une nouvelle version de ce quartier voisin de la place de Bootle.

"DOUMONS", ce sont trois bâtiments d’une superficie totale d’environ 13.300 m². Ils comprendraient des bureaux, 15 appartements et 88 kots pour les étudiants. "Le projet initial faisait environ 23.000 m². Celui-ci reste qualitatif mais il est en effet plus petit" explique Hugues Hallard, chargé de projet pour ION.