Douloureuse défaite pour Goffin, défait par Norrie au terme d’un combat titanesque en cinq sets à Wimbledon

Confirmation dans la foulée avec un Goffin new-look, probablement revanchard après cette fin de 2e set un peu bâclée. Profitant d’une 3e manche décousue dans son niveau de jeu, Goffin s’est refait la cerise à vitesse grand V, grâce à plusieurs bons choix tactiques et revers croisés ultra-précis. Auteur d’un double break d’entrée, il s’envole et, malgré quelques soubresauts, il n’est plus rattrapé. 6-2 en 27 minutes chrono et deux manches à une pour le Belge !

Toujours pas de place au doute, donc. Même quand il concède ce foutu break à 3-5 dans la 4e manche. Un simple break qui lui coûte ce 4e set et l’embarque dans une périlleuse et piégeuse 5e manche face à un public toujours plus bruyant en faveur de son adversaire.

Cinq sets et une nouvelle occasion de prouver que ce Goffin-là a retrouvé la confiance. Celle qui le fuyait il y a quelques temps encore mais qui, depuis quelques semaines, a refait son apparition. Pour lui redonner des ailes et potentiellement le propulser dans le dernier carré.