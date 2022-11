Douleurs musculaires ou articulaires : quelles plantes pour les soulager ?

Pour lutter contre les douleurs articulaires et musculaires, il existe plusieurs solutions naturelles. Il y a trois différentes possibilités, mais rien n’empêche de les combiner pour augmenter leur efficacité.

Se désacidifier le corps

La première chose qu’on peut faire (et que beaucoup de personnes oublient) c’est de se désacidifier le corps. Un corps qui a stocké trop d’acide urique (ou pour les sportifs, acide lactique) est appelé "terrain acidifié" et un terrain trop acide est favorable aux inflammations. Or, les douleurs qu'on peut ressentir au niveau des muscles et des articulations ne sont rien d’autre que des inflammations. Pour éviter les inflammations, il faut donc éliminer les molécules acidifiantes. Toutes les plantes "diurétiques" peuvent aider. On pense à l'ortie piquante, au pissenlit, à la prèle, la pensée sauvage, l’aubier de tilleul, ou encore, le cassis ! Le cassis, fait partie des diurétiques et possède en plus des propriétés anti-inflammatoires.