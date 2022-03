Douleurs fantômes : d'où viennent-elles et comment les soulager ?

Le syndrome du membre fantôme consiste en une douleur persistante dans un membre qui n'existe plus étant donné qu'il a été amputé. "Pour son bon fonctionnement, notre cerveau a besoin de recevoir des informations issues de différentes zones de notre corps. Lorsqu'il y a amputation, les informations n'arrivent plus et ce silence radio en provenance de cette partie du corps induit des remaniements au niveau du cerveau qui sont corrélées à la douleur et qui sont probablement la cause de cette douleur", explique le Pr. Anne Berquin, responsable du centre de la douleur chronique aux Cliniques universitaires Saint-Luc et spécialiste en médecine physique et réadaptation.

Avant d'ajouter qu'il y a également certaines zones du cerveau qui sont envahies par des stimuli du membre fantôme qui se concentrent alors sur une autre zone du corps. Par exemple, une personne amputée de la main peut avoir mal au membre fantôme quand on lui effleure la joue car c'est cette zone du cerveau qui est envahie de stimuli.

En général, ces douleurs sont des douleurs de fond, relativement gérables selon les patients mais elles peuvent également se présenter sous forme de crises intenses à tonalité électrique ou d'étau, qui peuvent durer plusieurs secondes voire quelques minutes. C'est très variable d'une personne à l'autre. Cela peut toucher n'importe quelle personne amputée et ce, pour n'importe quel membre, que ce soit des membres complets ; jambes, bras etc. Que de plus petits membres ; phalanges, doigt, dent, etc.