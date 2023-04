Douleurs du dos : une personne sur quatre a déjà souffert de sciatique dans sa vie !

La sciatique est provoquée par une inflammation du nerf sciatique, un nerf qui naît au sein de la colonne lombaire de l’union de plusieurs racines nerveuses. Elle se traduit par une douleur qui démarre de la fesse et descend le long de la jambe, pour arriver jusqu’au pied. Le trajet peut être le long de la couture du pantalon ou plutôt derrière, suivant la racine nerveuse atteinte au sein de la colonne vertébrale. La douleur peut également se situer devant la cuisse, on parle alors de cruralgie.

La cause principale est une compression de la racine nerveuse dans la colonne vertébrale par une hernie discale, ou un rétrécissement du canal vertébral (on appelle cela un canal lombaire étroit). Il existe d’autres causes de compression plus rares. La fausse sciatique est souvent causée par une tendinopathie de hanches, qui se distingue par le fait que la douleur s’arrête derrière la cuisse et ne descend pas jusqu’au pied.