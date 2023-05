"Douleur et Gloire", le film le plus introspectif d’Almodovar arrive sur La Trois

Un enfant qui se découvre homosexuel dans son milieu rural et catholique, deux hommes mûrs qui s’embrassent à pleine bouche tendrement… Son monde intime se trouve condensé dans cette fiction semi-autobiographique, qui passe au scanner les émois et les regrets d’une vie, sans les outrances du mélodrame.

Pedro Almodovar déclare au média espagnol eldiario.es :

"Je suis maître de mes histoires et j’impose mon univers avec toute la fierté et toute l’arrogance que cela autorise, et dans mon univers il y a deux messieurs âgés qui s’embrassent avec passion, et juste après l’un retrouve sa vie avec sa femme et ses enfants".