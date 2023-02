Douleur au genou : comment détecter sa source ?

Dans l’articulation du genou, toute une série d’os, de tendons, de ligaments et de cartilage tentent de vivre en bonne intelligence entre eux. En cas de douleurs, il peut être difficile d’identifier sa source. Dans le 6/8, Helena Roosen, kinésithérapeute, nous explique comment agir.

Il faut d’abord se demander où se situe la douleur. En fonction de la localisation, on saura quelle est la structure potentielle. Ensuite quelques pistes existent pour plus de précision. On peut essayer de reproduire doucement la douleur pour mieux détecter ce dont il s’agit.

En cas de brûlures ou d’irradiations, c’est peut-être un nerf. Si on sent une douleur en étirant le quadriceps, on sait que c’est le tendon. Si on a mal en touchant, on pourra identifier si c’est tel tendon, tel muscle ou autre. Pour voir si le ménisque est touché, on peut essayer de s’accroupir et marcher en canard pour le mettre en tension.

C’est évidemment un médecin ou un kiné qui doit faire le diagnostic. Soit un généraliste, soit un médecin sportif qui saura exactement quoi dire.