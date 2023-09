Douleur, anxiété : le cannabis thérapeutique améliorerait la qualité de vie des malades chroniques

Ces travaux ont été dirigés par des chercheurs de l’université de Sydney, en Australie, où la prescription du cannabis thérapeutique est autorisée depuis 2016. Pour les besoins de ces recherches, les scientifiques ont interrogé 2327 patients souffrant de maladies chroniques (douleur chronique, insomnie, anxiété, dépression) auxquels du cannabis médicinal a été prescrit entre novembre 2020 et décembre 2021.

L’enquête a notamment porté sur leur qualité de vie liée à la santé, leur rapport à la douleur et au sommeil, mais aussi sur leurs niveaux d’anxiété et de dépression, avant de débuter la thérapie, puis après deux semaines de traitement, et par la suite une fois par mois pendant trois mois.