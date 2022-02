Douglas Trumbull, magicien absolu des effets spéciaux, est décédé à l’âge de 79 ans

Sur Facebook, sa fille Amy, a annoncé qu’il était décédé des suites d’un cancer, d’une tumeur au cerveau et d’une crise cardiaque. " Il était un génie absolu et un magicien et ses contributions à l’industrie du cinéma et des effets spéciaux se poursuivront pendant des décennies et au-delà ", a-t-elle également écrit, lui souhaitant d’" apprécier son voyage dans l’au-delà ".