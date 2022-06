Doudou : Le Combat dit "Lumeçon" en 1979

Alors que dans quelques jours les festivités du Doudou débuteront, on remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 1979 avec un extrait d’une émission qui s’intitulait " Salves, frires et tambours " qui évoquait le combat dit "Lumeçon" qui finalement n’a pas pris une ride; c’est ce que l’on appelle : une tradition bien ancrée.

Mais le folklore qui porte le nom le plus câlin, c’est assurément le Doudou et ces images d’archives le confirmeront. C’est le sujet festif du jour que nous propose Hugues Hamelynck dans le 6-8.

Pour bien débuter les festivités montoises, Vivacité fait place le vendredi soir à une série de concerts sur la Grand-Place, à partir de 21 heures.

Regardez plutôt ces images d’archives !