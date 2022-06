Doudou : connaissez-vous Sainte Waudru, figure centrale de la ducasse de Mons ?

Mais est-ce que cette châsse contient réellement les reliques de Waudru ? Et bien, on ne sait pas vraiment. En 1997, elle a été ouverte, et les ossements ont été analysés. Il s’agit bien d’une femme, qui a manifestement été enterrée à sa mort, puis déterrée. On sait, vu les traces ADN de son régime alimentaire, qu’elle a effectivement dû vivre aux alentours du 7e siècle. Il est donc bien possible que ces vieux os soient ceux de Waudru, mais on ne peut le garantir plus que cela.