Doudou 2023 : découvrez toutes les nouveautés !

"Il s’agit d’une directive européenne qui s’impose pour tous les grands évènements. C’est un enjeu écologique et de développement durable. On sait que de gros événements comme la Ducasse de Mons sont vecteurs et générateurs de beaucoup de déchets avec des gobelets en plastique à usage unique. C’est pourquoi on a beaucoup discuté avec les commerçants avant de mettre en place ce système. Il n’y aura pas de caution chez la toute grande majorité des commerçants. On demande donc aux clients et commerçants de ramener leur verre au bar et de faire un effort pour la propreté afin que les déchets ne s’amoncellent pas en nombre sur la voie publique", déclare Nicolas Martin, le bourgmestre (PS), à notre micro.