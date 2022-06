Doudou 2022 : les Montois sont prêts à faire vibrer notre cher Royaume

Parmi les grands événements folkloriques qui font vibrer notre cher Royaume, celui qui porte le nom le plus câlin, c’est assurément le Doudou.

Le Doudou, c’est comme ça qu’on appelle la Ducasse à Mons. A l’origine, c’est une "dédicace", c’est-à-dire une célébration religieuse, à l’occasion de laquelle on fait la fête à un saint. À Mons, il y a Sainte Waudru, la patronne de la ville, qui aurait sauvé les habitants de la peste : alors on lui consacre une grosse cérémonie autour de sa collégiale personnelle ; mais il y a aussi Saint Georges, qui revient chaque année pourfendre le dragon. C’est l’occasion d’un combat fameux, qu’on appelle le Lumeçon, et qui fédère tous les Montois – de même que la procession du Car d’Or, tellement importante qu’elle détient le badge "patrimoine de l’Unesco" ! Le Doudou 22 s’annonce plus excitant que jamais…