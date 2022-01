Doudou 2022 : la Procession du Car d’Or attend ses candidats

C’est une étape incontournable du Doudou, à Mons : la procession du Car d’Or. Cette année, ce cortège qui met quelque 1600 participants en scène tombera le dimanche 12 juin. Il est à présent possible pour les candidats de s’y inscrire.

Ce jour-là débute par une messe solennelle durant laquelle la Châsse, descendue la veille, est positionnée sur le Car d’Or pour effectuer le tour de la ville au sein d’un cortège historico-religieux : c’est la fameuse Procession du Car d’or. Elle se compose de groupes jouant de la musique ancienne, de porteurs de statues et de reliquaires, de diverses confréries, de chanoinesses, de pages et de cavaliers. Elle se termine par la fameuse remontée du Car d’Or. C’est le moment où les Montois rassemblés au bas de la rampe Sainte-Waudru poussent le char, tiré par six chevaux de trait, afin qu’il monte d’une seule traite la côte pavée. C’est le gage d’une année sereine pour la population.

Après deux ans d’annulation, l’événement revient en force avec sa traditionnelle ouverture des inscriptions, en ce milieu du mois de janvier. Si la tenue du doudou est encore incertaine, Emmanuel Godefroy doit avancer dans son organisation : "Vu le nombre de participants, nous devons nous y prendre longtemps à l’avance. 1600 participants, c’est autant de costumes, d’essayages et de retouches. Puis il y a les répétitions. C’est une logistique très importante, donc qu’importe de quoi l’avenir sera fait, nous devons nous préparer dès maintenant".

Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site de la Procession du Car d’Or.