Douceur record

On s’attend donc à des températures élevées pour samedi avec 17 à 19 °C en Ardenne, 20 °C à la côte et 21 à 24 °C sur les autres régions. La matinée sera assez nuageuse mais au fil des heures, les éclaircies se feront plus généreuses. L’après-midi, le ciel parfois laiteux, voilé avec du soleil et de nombreux cirrus.