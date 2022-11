Douceur mais temps variable ce lundi

La semaine qui débute verra le retour d’une météo de plus en plus douce et de jour en jour de plus en plus sèche. En attendant ce matin le ciel est bien chargé de nuages et l’on observe déjà de petites averses essentiellement sur le nord du pays mais aussi sur l’axe Sambre-et-Meuse. Dans le courant de la matinée, le ciel restera donc assez couvert et l’on peut s’attendre à ce que les fines pluies ou averses se poursuivent à la fois au littoral ainsi que sur le sud-est du pays, il s’agira aussi par moment de faible bruine.