Douceur et ciel variable pour le week-end !

Après un vendredi plus nuageux et sec, le temps restera calme et doux pour notre week-end.

Samedi : belle douceur

Le réveil sera agréable avec de belles éclaircies et quelques cumuls. Au fur et à mesure de la matinée, le ciel se chargera à nouveau par la Gaume. Dans l’après-midi, les cumulus prendront pas mal d’ampleur et auront tendance à prendre le dessus. Quelques averses pourront se produire sur la Gaume, la Lorraine belge ainsi du côté d’Ypres et de La Panne.

Sur les autres régions, le temps restera sec. Côté mercure, belle douceur sous le flux de sud-est, entre 15 et 21 degrés.

Dimanche : dégradé nuageux

Les plus belles éclaircies seront à la mer. Et ce toute la journée. Ciel plus variable sur le centre du pays. Les moins chanceux seront sur la moitié sud du pays. Avec le risque d'une ondée au sud du sillon Sambre et Meuse. Côté mercure, ça reste doux : entre 13 et 19 degrés.

Temps plus instable et frais dès lundi.