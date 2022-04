Double Shot : Taurus

Mais revenons-en à ce qui nous intéresse, l’influence qu’aurait eue "Taurus", l’instrumental composé par Randy California en 67 pour son groupe Spirit, sortit lui en 1968, c’est-à-dire 2 ans avant la composition de "Stairway to Heaven" en sachant que Led Zeppelin avait fait la première partie de Spirit. Le guitariste du groupe de Los Angeles déclara lors de la réédition de leur premier album, "Spirit" en 1996, que les gens s’interrogeaient souvent à propos de la ressemblance entre les 2 morceaux mais qu’il ne fallait pas chercher l’explication très loin. Led Zeppelin, qui avait, lors de leur première tournée américaine, ouvert les concerts de Spirit avaient entendu leurs morceaux et avaient même par la suite repris leur chanson "Fresh Garbage" (dans leur interprétation de "As Long as I Have You" du groupe soul américain Garnet Mimms & the Enchanters) dans leur set live.

Personnel de Spirit : Jay Ferguson – lead vocaux ; Randy California – guitar, backing-vocaux, basse ; John Locke – claviers ; Mark Andes – basse, backing-vocaux ; Ed Cassidy – drums, percussions

En mai 2014 le bassiste de Spirit, Mark Andes et les ayants droit de Randy California, mort en 1997, portèrent l’affaire devant la justice afin d’obtenir la reconnaissance de California (Wolfe de son vrai nom) comme auteur. Ils ne l’avaient pas fait plus tôt parce qu’ils n’en avaient pas les moyens. Si Spirit avait dû gagner le procès à cette période, ils n’auraient pas touché les droits passés qui s’élevaient à plus de 550 millions de dollars, mais il y aurait eu un arrangement pour partager les droits futurs.