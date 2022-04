Double Shot : Sailing

Selon Iain Sutherland, la connexion avec Rod Stewart s'était faite via sa copine de l'époque, Dee Harrington, qui avait vu les Sutherland Brothers le 20 juin 1972 dans l'émission musicale "The Old Grey Whistle Test" de la BBC2 et les avait recommandés à Rod Stewart. Plus tard il devint fan et alla même les voir au Marquee Club. Selon Gavin, deux morceaux avaient été co-composés pour se retrouver sur l'album "Atlantic Crossing". Ce ne fut finalement qu'une composition de Gavin seul, "Sailing", qui parvint sur la plaque… mais qui collait tellement bien au titre de l'album.

"Sailing" reste le single de Rod Stewart le plus vendu au Royaume. En novembre 2012, Rod avait vendu 1.120.000 exemplaires de "Sailing" au R.U., se retrouvant ainsi à la 112 place des 123 morceaux ayant vendu plus d'un million d'exemplaires au R.U.

"Sailing" fut sorti comme lead single de son album en octobre 1975 aux Etats-Unis mais ne parvint pas à se hisser dans le Top 40 du Billboard, atteignant péniblement la 58è position du Hot 100. Ce qui ne l'empêcha pas de connaître un succès international conséquent: n°1 au Royaume Uni, en Irlande, aux Pays-Bas et en Norvège, n°2 en Australie, en Flandre, en Afrique du Sud et en Suisse, n°3 en Nouvelle Zélande, n°4 en Allemagne, n°7 en Autriche et n°13 en Suède .

Il y eut deux clips tournés pour "Sailing":

-le premier filmé dans le "Port of Dublin" avec Rod Stewart et sa partenaire Britt Ekland, la vidéo fut diffusée dans le Top of the Pops du 28 août 1975.

-le second fut filmé dans le "New York Harbor" en 78 et fut l'un des premiers vidéoclips à être diffusés sur MTV lorsque la chaîne fut lancée le 1er août 1981.

Si le single de Rod Stewart revient faire un succès en 87, c'est dû à sa sortie comme "charity single" après la catastrophe du Herald of Free Enterprise au large du port de Zeebruges.

L'album de Stewart sorti en 1982, Absolutely Live, contient une interprétation de "Sailing". Il la chanta aussi le 20 Juin 1986 au Prince's Trust All-Star Rock Concert (avec Elton John au piano et Eric Clapton à la guitare) et le 1er juillet 2007 au Concert for Diana ("memorial gala for Diana, Princess of Wales"): deux événements ayant eu lieu au Wembley Stadium.