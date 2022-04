Double Shot : People Get Ready

"People Get Ready", qui est classée en 24e position de la célèbre liste des meilleurs morceaux de tous les temps par Rolling Stone et numéro 20 de leur liste des 100 Greatest Guitar Tracks grâce au jeu de guitare tout en nuances de Curtis Mayfield, fait aussi partie des 500 Songs that Shaped Rock and Roll. Introduite en 1998 au Grammy Hall of Fame, elle fut aussi sélectionnée dans les 10 meilleures compositions de tous les temps (liste établie pour le magazine Mojo en 2000) par un panel de 20 compositeurs parmi les plus célèbres, dans lequel on retrouve, entre autres Paul McCartney, Brian Wilson ou encore Hal David.

La chanson fait partie du répertoire de nombreux groupes de tous genres musicaux (de la country au reggae) et de toutes origines. Certaines versions sortent du lot, comme celle de Bob Marley évidemment (en 65 et en 77), mais aussi des Blind Boys of Alabama, de Paul Jackson Jr., d’Al Green, d’Aretha Franklin, des Persuasions, des Staple Singers, de Bob Dylan (enregistrée 2 fois en studio en 67 et 89 + 1 fois live en 75), de Jeff Beck avec Rod Stewart (Jeff Beck Group), de Rod Stewart en solo, de Trijntje Oosterhuis, de Joss Stone, d’Eva Cassidy, du Jazz Soul Seven, de Human Nature, de Kenny Rankin, mais aussi des Chamber Brothers ou de Vanilla Fudge.