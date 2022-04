Double Shot : Last Nite

L’original des Strokes, sorti en single le 5 novembre 2001, avec pour face B "When It Started", est le deuxième extrait de leur premier album, "Is This It" (sur Rough Trade/RCA). Le morceau a été composé par Julian Casablancas et produit par Gordon Raphael. Le morceau ne récolta, malgré ses énormes qualités, qu’un succès moyen aux UK Singles Charts (N°14) sauf dans les UK Indie charts où il fut numéro 1. Il atteignit le numéro 5 aux US Alternative Airplay (Billboard) mais ce fut quand même la première entrée des Strokes dans les charts américains, atteignant le numéro 5 des U.S. Modern Rock Tracks fin 2001.

En mars 2005, le magazine Q classa "Last Nite" à la 66e place de la liste de "list of the 100 Greatest Guitar Tracks" et en septembre le NME plaça "Last Nite" en numéro 1 de sa "list of the 50 Greatest Tracks of the Decade". En mai 2007 le NME plaça "Last Nite" au numéro 9 de sa "list of the 50 Greatest Indie Anthems Ever" et le morceau fut aussi classé numéro 16 des. "50 Best Songs of the Decade" par le magazine Rolling Stone et numéro 478 de sa "list of "The 500 Greatest Songs of All Time". En 2011, NME le plaça numéro 4 de sa " list of 150 Best Tracks of the Past 15 Years". Que d’honneurs !