Double Shot : In the Army Now

En 1986 les Britanniques de Status Quo reprennent le morceau en raccourcissant un peu le titre sur leur album éponyme. Cette reprise les amena à la deuxième position des UK Singles Charts et fut un des gros succès de l’année dans les pays germanophones ainsi qu’en France, en Espagne et en Suède. La version de Status Quo fut numéro 1 en Autriche, en Islande, en Irlande, en Pologne, en Suisse et en Allemagne tandis que l’original ne le fut qu’en Norvège et en Finlande.

"In the Army Now" single de Status Quo sorti en 1986, extrait de l’album "In the Army Now" : Face B "Heartburn",

genre Arena rock, durée 4min40 et 3min52 (single version), Label Vertigo, compositeurs Rob Bolland et Ferdi Bolland, producteur Pip Williams.