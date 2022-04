Double Shot : Don't Turn Around

Warren continue à écrire des hits pour et avec des artistes de tous genres parmi lesquels Celine Dion, Cheap Trick, En Vogue, Whitney Houston, Belinda Carlisle, Britney Spears, Marcia Hines, Alice Cooper, Christina Aguilera, Beyoncé, TLC, Aaliyah, Heart, Agnetha Fältskog, Elton John, Cher, Tina Turner, Bryan Adams, Selena, Jessica Simpson, Air Supply, Olivia Newton-John, Barbra Streisand, Aretha Franklin, Roberta Flack, Roy Orbison, Trisha Yearwood, Patti LaBelle, Michael Bolton, NSYNC, Rene Froger, Gloria Estefan, Reba McEntire, Enrique Iglesias, Paloma Faith, Russell Watson, Rod Stewart, RBD, Aerosmith, The Cult, Kiss, Ricky Martin, Faith Hill, Michael W. Smith, Meat Loaf, Sugababes, Mariah Carey, Toni Braxton, Exposé, Leigh Nash of Sixpence None the Richer, LeAnn Rimes, Gavin DeGraw, Kierra Sheard, Mandy Moore, Hilary Duff, Haylie Duff, Lindsay Lohan, Lady Gaga, Chrissy Metz, Claire Richards, Starship, Westlife et bien d'autres, produisant d'ailleurs certaines de ses compositions elle-même. Ses chansons ont été reprises par des artistes comme Joe Cocker, Weezer, Edwin McCain, Milli Vanilli, Mark Chesnutt, Sara Evans parmi d'autres.

Pour les amateurs, "I Don't Want to Miss a Thing" par Aerosmith ou "Nothing's Gonna Stop Us Now" par Starship sont deux de ses nombreuses compositions (plus de 200).