Double Shot : Brand New Cadillac

Vince Taylor (14 juillet 1939 – 28 août 1991), né Brian Maurice Holden, était un rocker anglais, leader de Vince Taylor and His Playboys, parfois aussi appelé Vince Taylor and The Playboys. Il a surtout eu du succès en France et en Europe continentale durant les années 50 et au début des années 60 avant de disparaître du paysage audiovisuel suite à des problèmes personnels et à l’abus de drogues. Son envie de faire du rock lui venait de l’admiration qu’il avait pour Gene Vincent et Elvis Presley.

Taylor (et sa tenue de cuir noir) est surtout connu pour avoir inspiré le personnage incarné par David Bowie, Ziggy Stardust, ainsi que pour l’énorme classique, "Brand New Cadillac'' qui ne plut pas des masses à Parlophone au début de sa sortie mais qui est maintenant considéré comme un repère dans le développement du "British Rock and Roll".

Joe Moretti, le guitariste des Playboys, sur "Brand New Cadillac" est aussi le guitariste qu’on retrouve sur "Shakin' All Over" de Johnny Kidd & The Pirates.

A recommander dans sa discographie des titres comme les reprises de "Sweet Little Sixteen", "C’mon Everybody", "Twenty Flight Rock", "Love Me", "Long Tall Sally", "So Glad You’re Mine", "Baby Let’s Play House", "Memphis Tennessee ou encore "Lovin' Up A Storm" parmi d’autres.

Fin 62 Vince Taylor and The Playboys étaient tête d’affiche à l’Olympia avec Sylvie Vartan en première partie.

Taylor mourut d’un cancer du poumon en août 1991, à l’âge de 52 ans.