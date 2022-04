Double Shot : Beggin

La version du duo hip-hop norvégien Madcon est aussi sortie en 2007 (sur l’album "So Dark the Con of Man") mais avec des paroles légèrement modifiées et quelques impros rap rajoutées. Cette version-ci a été totalement réenregistrée, tant au niveau de l’instrumentation qu’au niveau des vocaux assurés par Madcon. Cette version sera n°1 et hit de l’année en Norvège (n°1 aussi en France, aux Pays-Bas et en Wallonie) et connut le succès un peu partout en Europe. On la retrouve sur la B.O. de ''Step Up'' 3D, ''StreetDance'' 3D, dans le trailer de la comédie ''Bad Teacher'' et dans ''Just Go with It''.