Double roulette et football champagne : Anderlecht brille… avec ses U13

Anderlecht est champion ! On ne parle évidemment pas de l’équipe première qui est officiellement en vacances depuis sa vilaine défaite subie à domicile face à Malines (2-3) le week-end dernier… mais bien des U13.

L’équipe entraînée par Jeroen Chantrain affrontait le Standard ce mercredi à Neerpede. Quelle que soit la catégorie d’âge, cette rencontre opposant Mauves et Rouches est toujours aussi spéciale. Et ce sont les jeunes bruxellois qui se sont imposés au terme d’une partie riche en buts (6-4). Les U13 du Sporting ont d’ailleurs fait honneur au célèbre football champagne anderlechtois en inscrivant un sublime but collectif. Après une relance à la main du gardien, les Bruxellois ont trouvé Sysmans Hidde dans le milieu de terrain. Le numéro 8 a ensuite réalisé deux roulettes consécutives pour se débarrasser de ses adversaires avant de lancer un coéquipier sur le flanc droit. Ce dernier est alors allé droit au but et a crucifié le portier liégeois.

Un but à la… Vincent Kompany, qui a toujours privilégié le beau jeu lorsqu’il entraînait les Mauve et Blanc. L’ancien capitaine des Diables Rouges n’a d’ailleurs pas changé son fusil d’épaule à Burnley, avec qui il a récemment remporté la Championship.