"Double Murder", le nouveau spectacle d’Hofesh Shechter, à La Louvière le 23 et 24 mai

En tant que contrepoint à l’ambiance meurtrière de Clowns, The Fix offre une atmosphère tendre et fragile. Cette nouvelle création de Shechter crée un moment brut et empreint de compassion, équilibrant les forces agressives et violentes qui nous entourent au quotidien. Véritable bouclier contre le tumulte extérieur, les interprètes révèlent alors leur fragilité et mettre en lumière les qualités humaines les plus profondes.