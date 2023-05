Doublé mémorable, bicyclette géniale, émotion énorme : 3 images fortes d’Axel Witsel chez les Diables Rouges

C’est officiel : Axel Witsel met fin à sa carrière internationale. Deuxième élément le plus expérimenté de l’histoire de notre pays avec 130 caps (seul Jan Vertonghen fait mieux avec 147), sentinelle inépuisable et fidèle devant la défense : le médian, auteur de 12 buts, aura écrit quelques belles pages de l’histoire avec notre équipe nationale.

Sous la vareuse noire-jaune-rouge, tout avait débuté pour lui en mars 2008. Une première sélection obtenue sous René Vandereycken, coach à l’époque. Réserviste, Witsel monte à la pause et marque son premier but chez les Diables seulement quatre minutes plus tard. Il ne peut toutefois empêcher la défaite (1-4). A l’époque, on retrouve dans l’équipe des éléments comme Stijn Stijnen, Gaby Mudingayi, Karel Geraerts ou Luigi Pieroni.

En mars 2011, la formation belge se déplace en Autriche. Aligné comme numéro 10 derrière Marvin Ogunjimi, Witsel s’offre un doublé (à la 6e puis la 50e minute). Une des images les plus marquantes du médian avec le maillot national. Il sera petit à petit replacé un cran plus bas sur la pelouse, notamment par Marc Wilmots.

Image très spectaculaire aussi en août 2017. Les Diables accueillent Gibraltar à Sclessin, là où le médian axial a brillé avec le Standard quelques années auparavant. Il régale le public avec une somptueuse bicyclette, le quatrième but d’un succès 9-0. Il prendra toutefois un carton rouge direct dans cette partie, peu avant la pause. Sa deuxième et dernière exclusion internationale.