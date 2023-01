Double médaille d’or pour Hanne et Stijn Desmet sur 1000m à l’Euro de Short-Track, l'argent pour le relais

A peine remis de leurs émotions après leur sacre, Hanne et Stijn Desmet ont dû se remettre dans le bain pour disputer le relais mixte. Accompagnés de Tine den Dulk et Ward Pétré, ils ont dominé leur demi-finale devant la France avant de se frotter, en compagnie de nos voisins, aux favoris italiens et Néerlandais.

Constamment calés dans les patins des deux nations plus huppées, les Belges ont confié le dernier relais à Stijn Desmet. Assuré au minimum d'une médaille de bronze, il a profité de la chute du dernier relayer dans le dernier virage pour lui ravir la deuxième place, tout juste les Néerlandais.

Première médaille donc pour Tine den Dulk et Ward Pétré dans cet Euro et troisième médaille personnelle pour Hanne et Stijn Desmet qui terminent le week-end en beauté.