Double explosion de grenades à Knokke-Heist : un bâtiment lourdement endommagé

Deux grenades ont explosé dans la nuit de mardi à mercredi dans un appartement nouvellement construit à Knokke-Heist, a indiqué le parquet de Flandre occidentale, division de Bruges. Aucune victime n'est à déplorer mais les dégâts matériels sont considérables.

La double explosion a eu lieu entre 02h30 et 03h00 du matin et a lourdement endommagé l'ascenseur et les deux portes d'entrées en verre. Le Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (SEDEE), la police judiciaire et le service d'enquête et de recherche sont sur place. L'enquête est en cours et "toutes les pistes sont envisagées", a précisé le parquet.

