Pour ouvrir le bal de cette quatrième soirée d'auditions, on vous propose une double dose de talent avec nos jumelles âgées de 19 ans, Andréa et Géraldine. Ensemble, elles forment le duo hip-hop AN&GE. Déjà détentrices de plusieurs titres et trophées dans de nombreux concours de danse internationaux, les jumelles sont bien déterminées à faire briller la scène de The Dancer !