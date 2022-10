Doublé d'Haaland, bijou somptueux de De Bruyne, but de Trossard : Manchester City vainqueur d'un show face à Brighton

Manchester City repart sur de bonnes bases ! Battus par Liverpool lors de la dernière journée, les Skyblues se sont offert le scalp de Brighton ce samedi après-midi (3-1).

Un succès qui, comme si souvent cette saison, porte le sceau d’Erling Haaland. Intenable, le cyborg norvégien s’est offert un nouveau doublé, d’abord en fructifiant un dégagement trois étoiles de son gardien, Ederson, puis en plantant un pénalty en fin de 1e mi-temps. Après onze journées, il comptabilise donc déjà 17 buts et semble parti sur des bases hallucinantes pour le championnat anglais.

Autre acteur majeur de cette partie, Leandro Trossard. En pleine bourre cette saison et auteur d’un triplé face à Liverpool il y a quelques semaines, le Belge s’est à nouveau illustré contre un "gros" de Premier League, inscrivant le but de l’espoir d’une superbe frappe brossée en seconde mi-temps. Par la suite, le Diable est passé tout proche d’un solo exceptionnel puisqu’il s’est heurté à Ederson en toute fin de course après être parti, seul, du rond central.

Sorti de sa boîte, Brighton s’est finalement fait sanctionner défensivement dans la foulée, d’un bijou sensationnel de Kevin De Bruyne à l’entrée de la surface. Le Belge en profite pour marquer son 2e but de la saison.

En patron, City (23 points) grappille donc une précieuse victoire qui lui permet de recoller un tantinet aux basques d’Arsenal (27). De leur côté, les Seagulls confirment leur mauvaise passe, enchaînent un quatrième match sans victoire et plafonnent à la 8e place.