Doublé d’Haaland, assist de De Bruyne : Manchester City domine West Ham grâce à son nouveau duo magique

Le champion en titre Manchester City a parfaitement lancé sa saison avec une victoire sur la pelouse de West Ham (0-2) lors de la première journée de Premier League. C’est Erling Haaland, la recrue phare des Cityzens, qui a inscrit les deux buts de la rencontre. Il a d’abord converti un penalty qu’il a lui-même provoqué (36') avant de profiter d’une magnifique passe de Kevin De Bruyne pour doubler le score (65').

Trois petites minutes à l’attaque… et puis c’est tout pour West Ham, qui met le feu dans le rectangle adverse via Bowen puis Antonio avant de se voir privé de ballon le reste de la première période. Dominateurs, les Cityzens doivent néanmoins attendre la 36e minute de la partie et un penalty d’Haaland pour prendre les devants (0-1). Areola, monté quelques minutes auparavant pour remplacer Fabiański, blessé, se troue complètement dans sa sortie et fauche le Norvégien qui se fait justice lui-même. Premier match dans le championnat anglais et premier but pour Haaland.

En deuxième période, les Hammers se créent quelques bonnes opportunités mais Rice (54') et Benrahma (63') ne parviennent pas à tromper la vigilance d’Ederson. Dans la foulée, Manchester City fait le break grâce à un nouveau but d’Erling Haaland, magnifiquement servi dans la profondeur par Kevin De Bruyne, le roi de la passe décisive. Seul face au portier adverse, Haaland ne tremble pas et s’offre un doublé après 65 minutes (0-2).

Les hommes de Pep Guardiola gèrent ensuite parfaitement leur avance pour remporter une première victoire importante qui les place déjà devant Liverpool, qui a trébuché d’entrée à Fulham (2-2).