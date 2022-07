Double coup de chaud pour Wout van Aert : il chute puis évite de toute justesse une voiture

Wout van Aert a connu un début de 5e étape chahuté. Le maillot jaune est d’abord tombé à un peu moins de 100 kilomètres de l’arrivée à Arenberg. Dans une courbe à droite, il a visiblement percuté la roue arrière de son équipier Steven Kruijswijk.



Le coureur Jumbo-Visma s’est relevé et est reparti avec une bonne minute de retard sur le peloton. Il semblait être touché sur le côté gauche (genou, hanche et épaule).



Quelques kilomètres plus loin, WVA est en train de remonter dans la file des voitures. Inattentif, il n’a pas vu le véhicule de DSM freiner. Heureusement, il a réussi à l’éviter de toute justesse grâce à un joli numéro d’équilibriste.



Wout a repris sa place dans le peloton avant d’aborder les premiers secteurs pavés.