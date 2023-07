Double contact, frappe en lucarne : le sublime but de la pépite colombienne Linda Caicedo face à l’Allemagne

Linda Caicedo n’en finit plus d’étonner. Déjà buteuse face à la Corée du Sud lors de la première journée du groupe H de la Coupe du monde féminine 2023, la jeune colombienne a remis le couvert face à l’Allemagne, un solide adversaire, dimanche. Et de quelle manière !

Alors qu’aucune des deux équipes ne parvenait à prendre le dessus en première période, Caicedo, 18 ans, a enfilé sa cape de super-héros pour placer les Cafeteras aux commandes. Positionnée sur le côté gauche, dans le grand rectangle allemand, la Colombienne s’est débarrassée de deux adversaires d’un redoutable double contact avant d’envoyer une délicieuse frappe enroulée dans la lucarne de Merle Frohms (0-1, 52').

Grâce à cette réalisation, sa 2e depuis le début de la compétition, Caicedo est devenue la plus jeune joueuse (18 ans et 158 jours) à marquer plusieurs buts lors d’une même édition depuis Marta et Kara Lang en 2003.

Elle a longtemps cru offrir la victoire à son équipe avec ce magnifique but… mais l’Allemagne, via Alexandra Popp, a égalisé en fin de match sur penalty (1-1, 89'). Un coup dur pour la Colombie… sauf que dans le temps additionnel, les Cafeteras sont repassées devant grâce un but tardif de Manuela Vanegas (1-2, 90+7').