Double contact et roulette dans le rectangle : le… défenseur Antony Baron inscrit un but incroyable en Gold Cup

Il n’en croyait pas ses yeux. Samedi, à Houston, la Guadeloupe affrontait Cuba à l’occasion de la deuxième journée de la Gold Cup, compétition organisée par la CONCACAF pour déterminer le champion de la région nord-américaine. Ce soir-là, un joueur méconnu du grand public a brillé en inscrivant un but sensationnel.

Anthony Baron évolue au Servette FC, en Suisse. Âgé de 30 ans, le Guadeloupéen compte 18 sélections avec les Gwada Boyz pour 0 but marqué. Rien d’étonnant quand on sait qu’il joue dans l’axe de la défense. Pourtant, face aux Cubains, Baron a planté une rose digne des plus grands attaquants.

Alors que son équipe menait déjà 0-3 contre les Lions des Caraïbes, le solide défenseur s’est soudainement senti pousser des ailes. Placé aux abords du rectangle adverse, Baron s’est débarrassé de trois adversaires d’un redoutable double contact et d’une roulette à faire pâlir le grand Zinédine Zidane avant de conclure du pied gauche. Pas mal pour un premier but en équipe nationale !

Après deux journées, la Guadeloupe est en tête du groupe D devant le Guatemala, le Canada, décevant jusqu’ici, et Cuba.