Double contact et extérieur du pied de Silva puis grand pont de Cancelo : le chef d'oeuvre des Portugais de City face à la Suisse

Le Portugal a balayé la Suisse dimanche à Lisbonne en deuxième journée de la Ligue des nations (4-0). Cristiano Ronaldo s'est s'est offert un doublé après une longue disette en sélection et Joao Cancelo a aussi inscrit un superbe but collectif pour sceller le score.

Alors que le Portugal menait 3-0 et s'était mis en mode gestion, une accélération sur le côté droit a à nouveau fait mouche, suite à un long une-deux entre Joao Cancelo et Bernardo Silva, les deux joueurs de Manchester City. Joao Cancelo, parti de son terrain trouvé Bernardo Silva, qui s'est débrassé de son adversaire suite à un magnifique double contact. Il a ensuite effectué un extérieur du pied gauche pour contourner un deuxième joueur suisse et retrouver Joao Cancelo, qui s'était propulsé vers l'avant. Le latéral de City s'est retrouvé face à Kobl, le gardien suisse. Il a dribblé le portier hélvète d'un grand pont en un temps avant de marquer dans le but vide. Superbe.