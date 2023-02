Doublé belge sur la Muscat Classic : Jenthe Biermans, 27 ans, décroche sa première victoire chez les professionnels

Le Belge Jenthe Biermans (Arkéa Samsic) a remporté ce vendredi la première édition de la Muscat Classic, une course d'un jour disputée en apéritif du Tour d'Oman, qui débutera samedi.

Le coureur de 27 ans, deuxième de la Clàssica Comunitat Valenciana 1969 derrière Arnaud De Lie en début de saison, a remporté son premier succès chez les professionnels après un sprint d'une trentaine d'hommes forts.

Il a devancé un autre Belge, Jordi Warlop (Soudal Quick-Step), les Italiens Andrea Vendrame (AG2R Citroën) et Francesco Busatto (Intermarché - Circus - Wanty), et Maxim Van Gils (Lotto Dstny).

"J'ai réussi à survivre aux dernières ascensions, et toute l'équipe s'est mise à plat ventre pour moi avant le sprint final, a réagi Jenthe Biermans après son succès. C'est beaucoup d'émotions pour moi, cette première victoire professionnelle ! Demain, j'emmènerai le sprint pour David Dekker, et avec ces jambes, je pense qu'on peut faire du bon boulot ! Cette victoire nous enlève aussi pas mal de stress."

La course a été animée par la longue échappée en solitaire du Japonais Manabu Ishibashi (JCL Team UKYO). Il a été repris par le peloton à une trentaine de kilomètres de l'arrivée.

Les attaques se sont ensuite multipliées, le final étant très accidenté. Les jeunes Belges Cian Uijtdebroeks (Bora - hansgrohe) et Sylvain Moniquet (Lotto Dstny) ont notamment tenté leur chance, sans succès. Ils ont respectivement terminé 28e et 19e.

Plusieurs sprinteurs de haut niveau disputaient leur première course de la saison entre Al Mouj Muscat et Al Bustan (173.7 km) : c'était le cas notamment de Mark Cavendish (Astana), Tim Merlier (Soudal Quick-Step) et Pascal Ackermann (UAE Team Emirates). Mais la multiplication des côtes en fin de parcours ne leur a pas permis de se disputer la victoire.