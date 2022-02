Doublé allemand en Skeleton : L’or pour Grotheer, l’argent pour Jungk

L’Allemand Christopher Grotheer a été sacré champion olympique de skeleton, devant son compatriote Axel Jungk, et le Chinois Wengang Yan.

Il s’agit du premier titre en skeleton et des premières médailles chez les hommes dans la discipline aux Jeux olympiques pour l’Allemagne (7 or, 4 argent), qui repasse en tête du tableau des médailles de cette édition devant la Norvège et les Pays-bas.

Double champion du monde en titre, Christopher Grotheer a réalisé un chrono de 4 min 1 sec 1/100e sur la piste du centre national des sports de glisse à Yanqing pour devancer Axel Jungk de 66/100e, 2e et le Chinois Yan Wengang de 76/100e.

Le champion olympique controversé de Sotchi, le Russe Alexander Tretiakov, termine au pied du podium. Il avait vu son titre annulé fin 2017 à cause de marques de rayures sur un échantillon d’urine, avant qu’il ne lui soit rendu en 2018.

Le Letton Martin Dukurs, légende de la discipline avec ses six titres mondiaux et onze sacres au classement général de la Coupe du monde, manque encore la consécration olympique à 37 ans et échoue à la 7e place. Il n’a jamais pu faire mieux que la deuxième place aux Jeux en 2010 et 2014.

Enfin, l’ukrainien Vladislav Heraskevich a profité de la vitrine de ces Jeux Olympiques d’hiver pour rappeler la menace d’invasion par la Russie qui pèse sur son pays. Il a brandi une pancarte indiquant "Pas de guerre en Ukraine" après la troisième de ses quatre courses dans la compétition masculine sur le site de glisse de Yanqing vendredi. L’athlète de 23 ans risque des sanctions de la part du Comité international olympique (CIO), lequel interdit aux sportifs de faire des déclarations politiques lors des Jeux.