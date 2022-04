Double agression au couteau au parc Duden à Forest : "Je me suis défendue comme je le pouvais" raconte une victime

L’homme de 19 ans arrêté suite à des agressions dans le parc Duden à Forest s’en est pris à Nancy. Cette jeune femme a été la victime, dimanche, dans l’après-midi, de cet homme qui avait poignardé une autre jeune femme, la veille, dans le même espace vert. Touchée au poumon gauche, la victime n’est pas en danger. Nancy, elle, doit son salut à son sang-froid, sa maîtrise des arts martiaux qu’elle pratique et la présence d’une amie à ses côtés.

Là, il y a eu déferlante de coups

Il fait beau ce dimanche. Nancy décide de promener son chien dans le parc Duden, accompagnée d’une connaissance. "On voulait profiter du soleil", raconte Nancy à la RTBF.

Elles traversent une plaine et décident de s’asseoir sur un de deux bancs présents. "Je lâche le chien qui joue avec d’autres chiens. A un moment, tous les autres promeneurs sont partis. Nous n’étions plus que deux. J’ai sorti mon téléphone parce que ma copine était de son côté en train de m’envoyer une adresse mail avec son téléphone. Nos yeux étaient rivés sur nos écrans lorsqu’on a entendu : 'Téléphone, téléphone !' Cela provenait de quelqu’un qui nous était étranger."

Nancy lève alors les yeux sur sa gauche et voit un homme débouler de manière agressive, "très décidée". "Dans mes souvenirs, il essaie de me prendre mon GSM. On se lève immédiatement, ma copine et moi. Et là, il y a eu déferlante de coups." L’agresseur, un couteau à la main, tente même de planter la lame dans le dos de Nancy. Elle esquive.

J’ai eu le réflexe de me protéger

"C’était une attaque au couteau, clairement", détaille, encore choquée, Nancy. "J’ai eu le réflexe de me protéger, de dévier son attaque… C’est difficile de remettre tout en ordre mais il s’est attaqué à moi à plusieurs reprises. Je me suis défendue comme je le pouvais. La lame ne m’a jamais transpercée", fort heureusement.

L’ami de Nancy tente de faire diversion. "L’agresseur a aussi essayé de la planter, cette fois-ci de face. Ensuite, j’ai aussi fait diversion pour qu’il ne s’attaque pas à elle. Je lui ai alors donné de bons coups de pied. Il a riposté, évidemment, avec son couteau. Puis, mon amie a pris la laisse du chien et l’a interpellé en lui disant clairement qu’elle était prête à le frapper avec la boucle en métal qui se trouve au bout de cette laisse."

Les deux femmes tiennent tête, le repoussent une nouvelle fois. "Et là, il s’arrête, se met à sourire. Il me menace me disant qu’il allait me tuer, me crever, tuer ma mère… Bref, des bêtises comme ça ! Il a alors commencé à reculer. Je lui ai dit à plusieurs reprises de lâcher son couteau. Il l’a rangé dans sa poche, s’est retourné un peu content de lui et s’en est allé, presque comme si de rien n’était."

Je me suis dit que je ne pouvais pas laisser faire ça

Nancy ne veut pas laisser son agresseur s’échapper. Elle le poursuit et sort son téléphone pour le prendre en photo. Elle alerte aussi les autres promeneurs de la dangerosité du personnage. "Je me suis dit que je ne pouvais pas laisser faire ça."

Mais l’homme est plus rapide. Il réussit à sauter au-dessus des haies et à disparaître dans la végétation du parc Duden.

"Pendant ce temps, la police, prévenue par mon amie, est arrivée. Nous nous sommes rendues au commissariat et à l’hôpital pour un constat des coups. Nous avons porté plainte. La police nous a proposé de réaliser une identification sur base de photos. Nous avons à ce moment reconnu formellement notre agresseur". Celui-ci sera alors interpellé par les forces de l’ordre.

"Il s’avère", poursuit Nancy, "que c’était le même homme qui avait poignardé une jeune femme qui promenait son chien, la veille, samedi soir, dans le parc Duden." La victime de 25 ans a reçu un coup de couteau au niveau du poumon gauche. La femme, blessée, s’est ensuite dirigée vers l’arrêt de bus le plus proche, où des passants se sont occupés d’elle.

Lundi, le parquet de Bruxelles a indiqué avoir requis un juge d’instruction pour des faits de vol avec violence avec arme, tentative d’extorsion avec arme, coups et blessures volontaires avec incapacité de travail et port d’arme prohibée. Le parquet a demandé une expertise psychiatrique de l’agresseur.

Nancy en est certaine : sa pratique des arts martiaux l’a aidé. "J’ai eu des réflexes. Le fait de dévier, de parer, de pouvoir lui donner un coup de pied pour le déstabiliser, lui montrer qu’on n’avait pas peur… Evidemment, il y a l’instinct de survie. Mais, nous devions avoir une attitude aussi agressive que lui. Les arts martiaux ne sont pas forcément agressifs. Mais l’individu a vu qu’il avait en face de lui quelqu’un qui sait se défendre. Très souvent, c’est dissuasif. On n’est pas juste une victime, on est capable de riposter. Il y a eu le réflexe, la clairvoyance et cette possibilité de porter des coups."