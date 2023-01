Dossier Jost clôturé : le patron de la société de transport reconnaît un certain nombre d’infractions

Le tribunal correctionnel de Liège a homologué ce lundi un accord conclu entre Roland Jost et le Parquet fédéral, a appris la RTBF. Cet " accord de reconnaissance préalable de culpabilité " clôture le dossier lié au transporteur liégeois.

L’affaire avait éclaté en 2017. Dans cette enquête ouverte pour traite des êtres humains, blanchiment et fraude sociale, le patron Roland Jost et plusieurs collaborateurs avaient été placés en détention préventive. La Justice reprochait au transporteur d’avoir employé plus d’un millier de chauffeurs routiers venant des pays d’Europe de l’Est sans les avoir déclarés à l’ONSS.

Dans la procédure homologuée par le tribunal, Roland Jost reconnaît des infractions de droit pénal social : non-déclaration de travailleurs, non-paiement de cotisations de sécurité sociale et non-paiement de rémunérations.