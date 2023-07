Dossier des fonds libyens : une plainte déposée contre le prince Laurent

Dans l’affaire des fonds libyens, le prince Laurent est loin d’être sorti de l’auberge. Les avocats qui défendent la Libyan Investment Authority (LIA) ont déposé, ce jeudi, une plainte au pénal à son encontre. La défense des Libyens considère que la Palais disposerait d’un pouvoir d’influence sur la justice et que le Prince en aurait profité. La plainte fait état de fraude et d’extorsion de la part du prince Laurent.

Du côté de conseil du prince, l’annonce de ce matin passe mal. "C’est pathétique", réagit Me Arnauts via communiqué. "Les dignitaires Libyens essaient de sauver la face parce qu’ils viennent de perdre une 13e fois devant les juridictions belges, en Italie et au Luxembourg. La plainte semble une réaction de panique. Comme ils n’ont pas réussi à faire dérailler l’enquête devant la cour d’appel, ils tentent sans doute d’allumer un contre-feu…", précise Me Arnauts.