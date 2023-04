Dossard magique et record de vitesse explosé : les chiffres du sacre de Mathieu Van der Poel à Paris-Roubaix

La 120e édition de Paris-Roubaix a été la plus rapide de l’histoire. Après Tadej Pogacar sur le Tour des Flandres et Thomas Pidcock sur les Strade Bianche, Mathieu Van der Poel a signé le nouveau record de vitesse de Paris-Roubaix. Il a fallu 5 heures, 28 minutes et 41 secondes au Néerlandais pour couvrir les 256,6 kilomètres entre Compiègne et le vélodrome de Roubaix, soit une vitesse moyenne de 46,84 km/h. Le record précédent appartenait à son compatriote Dylan van Baarle, victorieux l’année dernière avec une vitesse moyenne de 45,79 km/h. Greg Van Avermaet complète le podium (45,2 km/h en 2017).