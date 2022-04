Dortmund – Leipzig : le Borussia retrouve son "Mur jaune" pour ce "choc" important (Live commenté 18h30)

Le Borussia Dortmund reçoit le RB Leipzig ce samedi soir pour le compte de la 28e journée de Bundesliga. Un choc de haut de classement entre deux équipes en assez bonne forme.

Un match crucial pour les Borussen, forcés de remporter presque tous leurs matches s’ils veulent avoir un petit espoir d’inquiéter le Bayern Munich en tête du classement. Six points séparent les deux premiers en Bundesliga, peu et beaucoup à la fois. Les joueurs du Borussia savent que les Bavarois perdent rarement. Ils n’ont donc plus vraiment droit à l’erreur. De son côté, Leipzig tentera crânement sa chance, la victoire est primordiale pour les visiteurs du jour dans la course à la Ligue des Champions. Du côté des Belges, Axel Witsel et Thorgan Hazard sont disponibles. Thomas Meunier est toujours blessé.

Les 81.365 billets payants ont trouvé preneurs. Le virage Sud, connu sous le nom de "Mur Jaune", plus grande tribune debout d’Europe (24.000 personnes), va rugir de nouveau et entonner avant le match comme le veut la tradition "You’ll Never Walk Alone".

Le Signal Iduna Park n’avait plus été plein depuis le 29 février 2020, une victoire 1-0 contre Fribourg, quelques jours avant l’interruption totale du championnat pour cause de Covid-19.

Après une très longue période de huis clos total, il avait recommencé en 2021 à accueillir du public, mais selon des jauges limitées.

Une rencontre qui promet du spectacle et une ambiance survoltée, elle est à suivre en direct commenté dès 18h30.